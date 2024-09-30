В NORAD показали маневр Су-35 при перехвате близ Аляски

24 сентября Минобороны России заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Там подчеркнули, что «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».