NBC сообщил, что Израиль начал «небольшие операции» в Ливане

Израильский портал Ynet передает, что израильская артиллерия расширяет зону обстрелов на ливанской границе, танки ведут огонь по целям на территории Ливана. Один из офицеров армии Израиля в разговоре с порталом сказал, что военные «понимают, что выбора нет», потому что обеспечить возвращение жителей севера Израиля в свои дома можно лишь «физически» устранив «Хезболлу» из приграничной зоны, «сделать это можно только шагнув на землю». Однако, по предположению источника Ynet, эта операция будет сложнее, чем против ХАМАС в секторе Газа.