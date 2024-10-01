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В Волгограде отправили в СИЗО мужчину, застрелившего приятеля

Ворошиловский районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Согласно версии правоохранителей, 28 сентября во время застолья в частном доме подозреваемый взял у знакомого пистолет и начал пугать его этим оружием. В результате произошел выстрел, и пуля попала в голову потерпевшего, который скончался на месте инцидента.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), сообщили в Ворошиловском суде Волгограда.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 ноября 2024 года.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.