ЦАХАЛ потребовал «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

«В последние часы поступило много сообщений и слухов о действиях Армии обороны Израиля на ливанской границе. Мы просим не передавать сообщения о деятельности [израильских] сил в связи с соображениями безопасности наших войск. Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи», — написал в X (ранее Twitter) официальный представитель армии Даниэль Хагари.
Это заявление прозвучало в свете ожидания возможного начала ограниченной наземной операции Израиля на территории Ливана. Израильские власти и представители армии пока никак не комментируют происходящее.
Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на источник, что израильская наземная операция в Ливане может начаться уже в понедельник и продлиться несколько дней. Израильский портал Ynet сообщил, что артиллерия и танки армии еврейского государства в вечерние часы ведут интенсивный обстрел приграничных районов на ливанской территории.
23 сентября Израиль приступил к проведению операции «Стрелы севера» против формирований шиитской организации «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю.