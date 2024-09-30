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ЦАХАЛ потребовал «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сентября. /ТАСС/. Израильское армейское руководство потребовало от общественности «не распространять безответственные слухи» о возможных действиях войск на границе с Ливаном.

Источник: AP 2023

«В последние часы поступило много сообщений и слухов о действиях Армии обороны Израиля на ливанской границе. Мы просим не передавать сообщения о деятельности [израильских] сил в связи с соображениями безопасности наших войск. Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи», — написал в X (ранее Twitter) официальный представитель армии Даниэль Хагари.

Это заявление прозвучало в свете ожидания возможного начала ограниченной наземной операции Израиля на территории Ливана. Израильские власти и представители армии пока никак не комментируют происходящее.

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на источник, что израильская наземная операция в Ливане может начаться уже в понедельник и продлиться несколько дней. Израильский портал Ynet сообщил, что артиллерия и танки армии еврейского государства в вечерние часы ведут интенсивный обстрел приграничных районов на ливанской территории.

23 сентября Израиль приступил к проведению операции «Стрелы севера» против формирований шиитской организации «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю.