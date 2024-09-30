ЦАХАЛ потребовал «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

23 сентября Израиль приступил к проведению операции «Стрелы севера» против формирований шиитской организации «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю.