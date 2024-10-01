Под Волгоградом угнали и утопили автомобиль участника СВО

Житель Камышина Дмитрий Рожнов участвовал в парадах Победы с 2018 года. Свои автомобили он закрашивал советскими знаменами.
Весной 2023 года камышанин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, при этом не прекращая патриотические заезды. Так, в 2024 году он купил ВАЗ-2107, который не планировал разбирать после праздников. Автомобиль, стилизованный под катюшу, он поставил под окнами своей квартиры в селе Терновка Камышинского района.
На эту старенькую «семерку» и позарились преступники. Они угнали автомобиль, а затем утопили.
Дмитрий Рожнов рассказал «Волгоградской правде» о том, что грабители сняли с машины все оборудование и номера. По его мнению, односельчане не могли совершить такое, скорее всего, угон мог быть связан с дорогими динамиками.
По факту происшествия в полицию было подано заявление, возбуждено уголовное дело.