Под Волгоградом угнали и утопили автомобиль участника СВО

Весной 2023 года камышанин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, при этом не прекращая патриотические заезды. Так, в 2024 году он купил ВАЗ-2107, который не планировал разбирать после праздников. Автомобиль, стилизованный под катюшу, он поставил под окнами своей квартиры в селе Терновка Камышинского района.