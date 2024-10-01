Ранее представитель армии Израиля предупредил жителей кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на юге Бейрута о необходимости покинуть несколько зданий, по которым в ближайшее время будут нанесены авиаудары.
Самолеты Израиля начали наносить удары по южной окраине Бейрута
БЕЙРУТ, 30 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС начали наносить удары по южному предместью Бейрута. Как передает корреспондент ТАСС, слышны раскаты сильных взрывов со стороны лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна, который расположен на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири.