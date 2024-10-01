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Экс-замглавы МЧС Кубани обвиняют в покушении на убийство коллеги

Экс-начальнику краснодарского ГУ МЧС вменяют в вину попытку расправиться с бывшим подчиненным.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко обвиняют в новом тяжелом преступлении. Как стало известно «Ъ» бывший спасатель может быть причастен к умышленным поджогам автомобилей подчиненного и его родственников, а также к организации покушения на него.

«Высокопоставленного сотрудника спасательной службы обвиняют в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на потерпевшего. Дело в отношении исполнителей преступлений, которое начинал слушать суд в Краснодарском крае, возвращено прокурору, так как в действиях фигурантов выявлены признаки более тяжких деяний. Они и дали показания на замначальника главка», — сообщает издание.

Полковника Симоненко арестовали 31 июля 2024 года по подозрению к коррупционным преступлениям. Дома у него нашли незадекларированного имущества общей стоимостью не менее 276,3 млн руб. На счетах семьи хранилось 120 млн руб. Генпрокуратура считает, что имущество было нажито нечестным способом и ходатайствует в суде о конфискации.