Экс-замглавы МЧС Кубани обвиняют в покушении на убийство коллеги

«Высокопоставленного сотрудника спасательной службы обвиняют в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на потерпевшего. Дело в отношении исполнителей преступлений, которое начинал слушать суд в Краснодарском крае, возвращено прокурору, так как в действиях фигурантов выявлены признаки более тяжких деяний. Они и дали показания на замначальника главка», — сообщает издание.