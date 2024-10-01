«Оставить или усыпить?»: Заводчица, которую загрызли стаффорды под Ростовом, снабдила щенками полхутора

Что же касается трагедии, трудно теперь точно сказать, из-за чего собаки напали на хозяйку, которую они должны были воспринимать как вожака стаи. Вероятно, первым укусил человека главный пес в их сообществе. У стай ведь выраженная иерархия. А потом подключились и остальные. Для щенков же, которые кусали хозяйку, вероятно, это была своего рода игра, а не акт агрессии.