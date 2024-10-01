«Оставить или усыпить?»: Заводчица, которую загрызли стаффорды под Ростовом, снабдила щенками полхутора

В одном из хуторов Ростовской области хозяйка стаи стаффордов погибла после нападения своих же собак. 37-летняя Ирина разводила породистых бойцовских псов для продажи. А с одним из — кобелем по кличке Дрим — иногда выступала на соревнованиях.
«ЭЛИТНОЕ ПОТОМСТВО».
Известие о том, что женщину нашли мертвой во дворе ее же дома, потрясло благополучный зажиточный хутор. Но и после похорон женщины трагедия повторилась. Погибла 62-летняя мама заводчицы, которая пришли в дом погибшей дочери покормить находившихся там псов.
По версии следователей, женщина отперла двери сарая, в котором находились собаки. Тогда стая из примерно 13 стаффов набросилась на нее и 84-летнюю мать. Последнюю отвезли в больницу. А вот мама Ирины погибла на месте. Лишь после второго нападения разъяренных псов, их уничтожили.
По словам Олеси — она живет в хуторе, где случилась двойная трагедия — местные жители часто покупали щенков у Ирины.
— Заводчица позиционировала потомство как элитное: мол, гены хорошие, — рассказала «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» Олеся. — Отец — участник соревнований, дрессированный, хорошо знает команды. Такая вот дополнительная опция, можно сказать. И люди шли за щенками. У нее многие покупали.
И вот теперь люди в шоке. Молчат и делают вид, что ее не знают. Открещиваются: мол, и не у нее вовсе-то и брали. Знаю, что некоторые хозяева купленных у Ирины собак сейчас на перепутье: оставить питомца или усыпить?
МОЖЕТ ЛИ ПОЯВИТЬСЯ АГРЕССИЯ?
А вот известный в донской столице ветеринарный врач Алексей Кротов рассказал «КП-Ростов-на-Дону», насколько оправданы страхи клиентов погибшей заводчицы.
— Опасения по поводу того, что агрессия как черта характера, унаследованная от родителей, может проявиться у потомства, напрасны.
Но при этом, конечно, необходимо понимать, что собака этой породы — мощная, физически сильная, крупных размеров. Поэтому такими животными необходимо заниматься, чтобы избежать неприятностей.
Что же касается трагедии, трудно теперь точно сказать, из-за чего собаки напали на хозяйку, которую они должны были воспринимать как вожака стаи. Вероятно, первым укусил человека главный пес в их сообществе. У стай ведь выраженная иерархия. А потом подключились и остальные. Для щенков же, которые кусали хозяйку, вероятно, это была своего рода игра, а не акт агрессии.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Известно и то, что бойцовские псы были не единственным животными, которыми владела Ирина. В ее доме обнаружили питона и паука размером с ладонь.