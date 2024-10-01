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Что произошло в Иркутске в ночь на 1 октября: последние новости

Рысь и медведя заметили во дворах Усть-Илимска.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен из Иркутской области отправится в тюрьму за хищение более 11 млн.

Мужчина присвоил деньги своих знакомых, которые вкладывались в его бизнес, связанный с продажей мясных изделий. Он обещал им еженедельный доход, а после получения денег, переставал с ними общаться.

В Ангарске дело о краже двух телефонов раскрыли еще до поступления заявления.

Правоохранители задержали 32-летнего мужчину с ножом, электрошокером и телефоном, на котором были снимки другого человека. Как оказалось, мужчина вместе со своим подельником вломился в квартиру к незнакомцу.

Рысь и медведя заметили во дворах домов Усть-Илимска.

По улице Зеленая рысь напала на кроликов. А на улице Полярная жители увидели медведя. О неожиданной встрече они сразу рассказали правоохранителям.