Что произошло в Иркутске в ночь на 1 октября: последние новости

Бизнесмен из Иркутской области отправится в тюрьму за хищение более 11 млн.
Мужчина присвоил деньги своих знакомых, которые вкладывались в его бизнес, связанный с продажей мясных изделий. Он обещал им еженедельный доход, а после получения денег, переставал с ними общаться.
В Ангарске дело о краже двух телефонов раскрыли еще до поступления заявления.
Правоохранители задержали 32-летнего мужчину с ножом, электрошокером и телефоном, на котором были снимки другого человека. Как оказалось, мужчина вместе со своим подельником вломился в квартиру к незнакомцу.
Рысь и медведя заметили во дворах домов Усть-Илимска.
По улице Зеленая рысь напала на кроликов. А на улице Полярная жители увидели медведя. О неожиданной встрече они сразу рассказали правоохранителям.