ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

«В соответствии с решением правительства, несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации “Хезболла” в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛа.
Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.
«Наземные силы поддерживаются ударами ВВС и артиллерийских подразделений, которые координируют свои действия с сухопутными войсками, атакуя военные цели в указанном районе. ЦАХАЛ продолжает сражаться, выполняя цели войны, и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и безопасного возвращения жителей севера в свои дома», — следует из сообщения.
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