ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

«Наземные силы поддерживаются ударами ВВС и артиллерийских подразделений, которые координируют свои действия с сухопутными войсками, атакуя военные цели в указанном районе. ЦАХАЛ продолжает сражаться, выполняя цели войны, и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и безопасного возвращения жителей севера в свои дома», — следует из сообщения.