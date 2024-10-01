Военную базу у аэропорта Багдада, где размещен контингент США, атаковали ракетами

— По меньшей мере две ракеты «Катюша» были выпущены по военной базе, где размещены силы США, недалеко от международного аэропорта Багдада… Силы ПВО перехватили ракеты, — передает агентство Reuters.
Отмечается, что это не повлияло на работу воздушной гавани.
Пентагон сообщил о повышении готовности дополнительных военных сил Соединенных Штатов Америки для оперативного реагирования на возможные атаки Ирана и его союзников на американский персонал, а также для защиты интересов США в регионе.
Руководитель пресс-службы Госдепа США Ведант Пател в августе говорил, что Вашингтон и Багдад на данном этапе не обсуждают вывод американского военного контингента с территории Ирака.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн планирует совершить в сентябре визит в США. Главной целью переговоров станет начало вывода из страны войск международной коалиции против террористической группировки ИГ*, которую возглавляют Штаты.
*Запрещенная в России террористическая организация