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Военную базу у аэропорта Багдада, где размещен контингент США, атаковали ракетами

Военную базу у международного аэропорта Багдада (Ирак), где размещен военный контингент США, атаковали ракетами, которые перехватили средства ПВО. Об этом сообщили иракские военные чиновники.

Источник: AP 2023

— По меньшей мере две ракеты «Катюша» были выпущены по военной базе, где размещены силы США, недалеко от международного аэропорта Багдада… Силы ПВО перехватили ракеты, — передает агентство Reuters.

Отмечается, что это не повлияло на работу воздушной гавани.

Пентагон сообщил о повышении готовности дополнительных военных сил Соединенных Штатов Америки для оперативного реагирования на возможные атаки Ирана и его союзников на американский персонал, а также для защиты интересов США в регионе.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Ведант Пател в августе говорил, что Вашингтон и Багдад на данном этапе не обсуждают вывод американского военного контингента с территории Ирака.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн планирует совершить в сентябре визит в США. Главной целью переговоров станет начало вывода из страны войск международной коалиции против террористической группировки ИГ*, которую возглавляют Штаты.

*Запрещенная в России террористическая организация