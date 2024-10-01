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Фигурантам дела о поставке бронежилетов для армии добавили еще одну статью

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Двум фигурантам, обвиняемым в мошенничестве по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии РФ, добавили статью о даче взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Из документов следует, что генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой, помимо статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вменили статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

При этом Михаил Кальченко, ещё один фигурант дела, согласно документам, обвиняется только в мошенничестве.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

СК