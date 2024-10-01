Фигурантам дела о поставке бронежилетов для армии добавили еще одну статью

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Двум фигурантам, обвиняемым в мошенничестве по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии РФ, добавили статью о даче взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.