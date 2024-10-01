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Армия Израиля зафиксировала около десяти пусков с территории Ливана

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 10 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии.

«После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе (горы — ред.) Мерон, было выявлено около 10 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что часть снарядов была перехвачена, часть упала на открытой местности. О пострадавших не сообщается.

С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлах». К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей «Хезболлах». Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал «Хезболлах» со Второй Ливанской войны 2006 года.

«Хезболлах» отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее израильская армия заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей «Хезболлах» в приграничной зоне на юге Ливана.