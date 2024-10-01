Автомобиль и квартира комсомольчанина стали схронами для каннабиса

Задержанный признался, что самодельное наркотическое вещество — масло каннабиса — он изготовил для личного использования. Растения он сорвал в лесополосе за городом. Помимо этого, мужчина указал, что в его автомобиле, припаркованном неподалёку, также хранятся наркотики. В машине полицейские обнаружили ещё два свёртка с маслом каннабиса. Общая масса изъятого вещества составила 5,87 грамма, что является крупным размером.