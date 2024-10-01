Автомобиль и квартира комсомольчанина стали схронами для каннабиса

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 55-летнего жителя Центрального района за незаконное хранение наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска заподозрили, что мужчина хранит запрещённые вещества растительного происхождения. Их подозрения подтвердились при личном досмотре — в кармане задержанного оказалась пачка из-под сигарет с 10 полимерными свёртками внутри. Оперативники также изъяли еще 30 свёртков и металлическую миску при осмотре его квартиры.
Задержанный признался, что самодельное наркотическое вещество — масло каннабиса — он изготовил для личного использования. Растения он сорвал в лесополосе за городом. Помимо этого, мужчина указал, что в его автомобиле, припаркованном неподалёку, также хранятся наркотики. В машине полицейские обнаружили ещё два свёртка с маслом каннабиса. Общая масса изъятого вещества составила 5,87 грамма, что является крупным размером.
Примечательно, что задержанный уже был ранее судим за кражу и хранение наркотиков. Теперь ему грозит новое уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы.
Полицейские также составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пока идёт расследование.