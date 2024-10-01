Во Владивостоке собака укусила девочку за лицо, полиция начала проверку

Полиция Владивостока начала проверку по факту нападения собаки на ребёнка в районе улицы Сафонова. Видеозапись с инцидентом была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в одном из Telegram-каналов. На записи видно, что собака находилась без намордника, а хозяина рядом с ней не было.
Как следует из кадров, сделанных камерой наблюдения, инцидент произошёл в сквере, где гуляли дети. Предположительно, они гладили и тискали собаку, которая, устав от их назойливого внимания, укусила одну из девочек. По информации из новых медиа, пострадавшего ребёнка с укушенной раной лица доставили в больницу. Насколько тяжело пострадал ребёнок, пока неизвестно. По информации в новых медиа, владелица собаки не пришла на место происшествия, однако её личность была установлена благодаря записям с камер.
Как сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья», полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут очевидцев. По результатам проверки будет принято решение, соответствующее законодательству. Возможные меры могут включать ответственность по статье 118 УК РФ, которая предусматривает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.