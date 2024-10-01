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Во Владивостоке собака укусила девочку за лицо, полиция начала проверку

Ребёнка доставили в больницу, а правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Источник: Соцсети

Полиция Владивостока начала проверку по факту нападения собаки на ребёнка в районе улицы Сафонова. Видеозапись с инцидентом была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в одном из Telegram-каналов. На записи видно, что собака находилась без намордника, а хозяина рядом с ней не было.

Как следует из кадров, сделанных камерой наблюдения, инцидент произошёл в сквере, где гуляли дети. Предположительно, они гладили и тискали собаку, которая, устав от их назойливого внимания, укусила одну из девочек. По информации из новых медиа, пострадавшего ребёнка с укушенной раной лица доставили в больницу. Насколько тяжело пострадал ребёнок, пока неизвестно. По информации в новых медиа, владелица собаки не пришла на место происшествия, однако её личность была установлена благодаря записям с камер.

Как сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья», полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут очевидцев. По результатам проверки будет принято решение, соответствующее законодательству. Возможные меры могут включать ответственность по статье 118 УК РФ, которая предусматривает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

несчастный случай