В Приморье рабочего насмерть придавило бетонным лотком

На территории завода в городе Большой Камень в ходе производственных работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 41-летний рабочий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Инцидент случился 30 сентября во время нанесения гидроизоляции на бетонный лоток теплосети, когда лоток упал на рабочего подрядной организации.
На место происшествия выехал Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдения норм охраны труда и техники безопасности при организации работы на объекте. Доследственная проверка направлена на выявление возможных нарушений, способствовавших трагедии.
Напомним, в Приморье мужчина погиб после падения веток дерева во время время лесозаготовительных работ. Прокуратура Красноармейского района поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. 24 сентября на территории, арендуемой компанией ООО «Лимонники», в ходе лесозаготовительных работ произошло падение веток дерева на 52-летнего вальщика, в результате чего он скончался на месте происшествия.