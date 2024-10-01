В Приморье рабочего насмерть придавило бетонным лотком

Напомним, в Приморье мужчина погиб после падения веток дерева во время время лесозаготовительных работ. Прокуратура Красноармейского района поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. 24 сентября на территории, арендуемой компанией ООО «Лимонники», в ходе лесозаготовительных работ произошло падение веток дерева на 52-летнего вальщика, в результате чего он скончался на месте происшествия.