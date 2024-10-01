Жительницу Хабаровского края отправили за решётку за неуплату алиментов

Судебные приставы привлекли к административной ответственности жительницу Хабаровского края, уклоняющуюся от уплаты алиментов сыну, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По решению суда гражданка обязана ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребёнка, находящегося под опекой.
Однако свои родительские обязанности женщина исполняла неохотно, выплачивая положенные по закону алименты лишь частично. В результате несознательная мать задолжала сыну более полумиллиона рублей.
Сотрудники отделения судебных приставов по Ванинскому району ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, побуждая должницу к уплате алиментов, применили комплекс мер принудительного характера.
Гражданку ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации, арестовали её банковские карты, но она продолжила бездействовать.
Тогда, обеспечивая принцип неотвратимости наказания, судебный пристав составил в отношении жительницы рабочего посёлка Ванино протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Суд признал должницу виновной и назначил ей наказание в виде административного ареста. В случае, если наказание не повлияет на гражданку и она не примет меры к погашению долга, ей грозит уже уголовная ответственность.