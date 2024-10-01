В районе Дамаска прозвучали взрывы, сработала ПВО

В ночь на 1 октября в пригороде Дамаска раздались несколько взрывов. SANA со ссылкой на сирийскую армию сообщает, что обстрел ведет израильская армия. Утверждается, что при атаке пострадали и погибли несколько человек.
Позднее AFP со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщило, что в результате израильской атаки погибла телеведущая Сафаа Ахмаду. Syria TV пишет, что она и еще несколько человек получили ранения при падении обломков ракеты на улице Френч-Гарден-стрит, где расположено здание Сирийской телекоммуникационной компании.
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «ограниченных, локализованных и целенаправленных рейдов» названо уничтожение инфраструктуры ливанского движения «Хезболла». До этого представитель Вооруженных сил Ирака Яхья Расул объявил, что дислоцированные на границе с Сирией военные подразделения приведены в состояние полной боевой готовности.