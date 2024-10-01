В районе Дамаска прозвучали взрывы, сработала ПВО

Позднее AFP со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщило, что в результате израильской атаки погибла телеведущая Сафаа Ахмаду. Syria TV пишет, что она и еще несколько человек получили ранения при падении обломков ракеты на улице Френч-Гарден-стрит, где расположено здание Сирийской телекоммуникационной компании.