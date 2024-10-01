«Необходимо продлить договор»: студентка из Иркутской области отдала мошенникам миллион рублей

В полицию Шелеховского района обратилась девушка 2002 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. С ней связался якобы специалист сотовой связи, который сообщил, что срок действия сим-карты приостановлен, необходимо продлить договор на оказание услуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.