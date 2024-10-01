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«Необходимо продлить договор»: студентка из Иркутской области отдала мошенникам миллион рублей

Студентка из Иркутской области отправила мошенникам миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Шелеховского района обратилась девушка 2002 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. С ней связался якобы специалист сотовой связи, который сообщил, что срок действия сим-карты приостановлен, необходимо продлить договор на оказание услуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Мошенник попросил продиктовать паспортные данные и код из смс. Девушка доверилась и предоставила всю информацию. Позже ей позвонил представитель госуслуг. Он сообщил, что кто-то взломал ее личный кабинет. Неизвестные якобы похитили деньги и взяли кредиты.

— Во избежание пропажи накоплений мошенник попросил взять в банке «зеркальный займ», а деньги перечислить на «резервный счет». Таким образом, 21-летняя девушка потеряла миллион рублей, — рассказали в полиции.

За сентябрь 2024 года подобную схему обмана использовали как минимум 19 раз. Жители Приангарья перевели аферистам 19 миллионов рублей.