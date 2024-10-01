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За неоднократное вождение без прав житель Хабаровского края получил реальный срок

Ранее молодому человеку был вынесен условный приговор.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае прокуратура добилась реального лишения свободы жителю г. Амурска за неоднократное управление автомобилем без водительских прав, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

В июле 2024 года Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес приговор в отношении 25-летнего жителя г. Амурска.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию) и приговорен к 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком на 1 год.

Судом установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый во время поездки на автомобиле в г. Комсомольске-на-Амуре был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

Проверка документов показала, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за повторное управление транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения.

Не согласившись с приговором в части назначения чрезмерно мягкого наказания, государственный обвинитель оспорил его в апелляционном порядке.

Доводы представления указывали на необходимость отмены условного осуждения, поскольку при назначении наказания не учтено, что осужденный неоднократно привлекался к уголовной ответственности в сфере безопасности дорожного движения, однако должных выводов для себя не сделал.

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда согласилась с доводами прокурора, изменила приговор, исключив применение условного осуждения.

Мужчина направлен для отбывания наказания в колонию общего режима.