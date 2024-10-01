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В Омской области удалось предотвратить очередное мошенничество

Сотрудницы банка помогли не потерять деньги жительнице города Калачинска, несмотря на то, что женщина по велению мошенников всячески скрывала цель визита.

Омская полиция сообщила об очередном факте мошенничества в Омской области. Однако на этот раз аферистам не удалось довести задуманное до конца, благодаря неравнодушному отношению сотрудниц банка к своей работе и людям.

Жертвой мошенников могла стать жительница Калачинского района. Она приходила в банк два дня подряд и настаивала на переводе своих средств на «безопасный» счёт.

Позже выяснилось, что пенсионерке позвонили якобы из энергосбытовой компании, сообщили о льготе на замену счётчиков, для записи назвать код из СМС. Следующий звонок поступил от якобы представителя Росфинмониторинга. Женщине сообщили, что назвав код, она открыла доступ мошенникам и теперь её деньги в опасности. Их срочно следует перевести на безопасный счёт.

Работники банка не стали проводить операцию, заподозрив неладное. Но пенсионерка, предупреждённая мошенниками, что сотрудники банка якобы тоже заодно с аферистами, держала рот на замке и не признавалась, почему она хочет перевести деньги.

На второй день к общению с клиенткой банка подключились сотрудники службы безопасности. В итоге женщина, несмотря на запрет от «телефонных друзей», поделилась проблемой с родственниками, которые настояли на обращении в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Ранее мы писали, что жертвой мошенников может стать не только пожилой человек, но и молодые люди.