В Омской области удалось предотвратить очередное мошенничество

Омская полиция сообщила об очередном факте мошенничества в Омской области. Однако на этот раз аферистам не удалось довести задуманное до конца, благодаря неравнодушному отношению сотрудниц банка к своей работе и людям.
Жертвой мошенников могла стать жительница Калачинского района. Она приходила в банк два дня подряд и настаивала на переводе своих средств на «безопасный» счёт.
Позже выяснилось, что пенсионерке позвонили якобы из энергосбытовой компании, сообщили о льготе на замену счётчиков, для записи назвать код из СМС. Следующий звонок поступил от якобы представителя Росфинмониторинга. Женщине сообщили, что назвав код, она открыла доступ мошенникам и теперь её деньги в опасности. Их срочно следует перевести на безопасный счёт.
Работники банка не стали проводить операцию, заподозрив неладное. Но пенсионерка, предупреждённая мошенниками, что сотрудники банка якобы тоже заодно с аферистами, держала рот на замке и не признавалась, почему она хочет перевести деньги.
На второй день к общению с клиенткой банка подключились сотрудники службы безопасности. В итоге женщина, несмотря на запрет от «телефонных друзей», поделилась проблемой с родственниками, которые настояли на обращении в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».
Ранее мы писали, что жертвой мошенников может стать не только пожилой человек, но и молодые люди.