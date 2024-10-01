В Омской области удалось предотвратить очередное мошенничество

Позже выяснилось, что пенсионерке позвонили якобы из энергосбытовой компании, сообщили о льготе на замену счётчиков, для записи назвать код из СМС. Следующий звонок поступил от якобы представителя Росфинмониторинга. Женщине сообщили, что назвав код, она открыла доступ мошенникам и теперь её деньги в опасности. Их срочно следует перевести на безопасный счёт.