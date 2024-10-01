Управление ветеринарии установит причину смерти голубей в Новосибирске

Управление ветеринарии Новосибирской области установит причину смерти голубей в городе. Напомним, что трупы птиц увидели жители микрорайона Юго-Западный в начале сентября. Местные жители предполагали, что причина смерти голубей — рассыпанный порошок хлора.
— 26 сентября на место выезжали специалисты. С целью исключения инфекционной болезни труп голубя направлен на лабораторные исследования, — рассказали КП-Новосибирск в управлении ветеринарии Новосибирской области.
Также в ведомстве отметили, что к ним по факту смертей птиц никто не обращался.