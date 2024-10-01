Подросток похитил велосипеды с лестничной площадки в Хабаровске

Жители многоквартирного дома на улице Вахова в Индустриальном районе Хабаровска обратились в полицию с заявлением о краже велосипедов. Неизвестный похитил три велосипеда на сумму 60 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".