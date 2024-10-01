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Подросток похитил велосипеды с лестничной площадки в Хабаровске

Камеры видеонаблюдения помогли поймать 16-летнего жителя Индустриального района.

Источник: Комсомольская правда

Жители многоквартирного дома на улице Вахова в Индустриальном районе Хабаровска обратились в полицию с заявлением о краже велосипедов. Неизвестный похитил три велосипеда на сумму 60 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Потерпевшие оставляли свои байки на лестничных площадках и не использовали запорные механизмы. В раскрытии преступления помогли записи с камер видеонаблюдения.

«Полицейские задержали 16-летнего жителя Индустриального района по подозрению в совершении кражи. Во время обыска у него нашли похищенные велосипеды, их возвратили владельцам», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьей УК РФ «Кража». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.