Войска группировки «Восток» пресекли ротацию ВСУ

Кроме того, огнем артиллерии и тяжёлыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Новоукраинки, Комсомольского и Гуляйполя, отметил начальник пресс-центра.