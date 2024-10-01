Войска группировки «Восток» пресекли ротацию ВСУ

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Катериновки, Шахтерского, Новодонецкого, Урожайного, Черивного и Загорного», — сказал Гордеев.
Он добавил, что также были пресечены действия трех инженерных групп в районах Малиновки и Луговского.
Кроме того, огнем артиллерии и тяжёлыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Новоукраинки, Комсомольского и Гуляйполя, отметил начальник пресс-центра.