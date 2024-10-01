Минобороны заявило об уничтожении бронетехники ВСУ в курском приграничье

«Расчеты 152-мм буксируемых пушек “Гиацинт-Б” группировки войск “Север” оборудовали позиции и продолжают выполнять огневые задачи по ведению контрбатарейной борьбы, уничтожению бронетехники, огневых средств и скоплений живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Также артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам, пунктам временной дислокации боевиков ВСУ, а также пунктам управления связи и станциям радиоэлектронной разведки противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты работают совместно с подразделениями беспилотных летательных аппаратов. После проведения разведки с помощью дронов, артиллеристы получают точные координаты скоплений врага и незамедлительно наносят удар по противнику. Благодаря точной работе расчетов буксируемых пушек и разведывательных подразделений, наши бойцы продолжают отбрасывать врага. С целью оказания сопротивления беспилотной авиации боевиков, артиллеристы работают совместно с подразделениями противовоздушной обороны.
«Обстановка более спокойная, так как прорыв противник не осуществляет. Даже если что-то есть, какие-то попытки, они вовремя успевают отражаться. В основном цели такие, более похожи на ДРГ. Там 20 человек, 15 человек», — рассказал старший офицер батареи с позывным Байкал.