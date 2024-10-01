Минобороны заявило об уничтожении бронетехники ВСУ в курском приграничье

«Обстановка более спокойная, так как прорыв противник не осуществляет. Даже если что-то есть, какие-то попытки, они вовремя успевают отражаться. В основном цели такие, более похожи на ДРГ. Там 20 человек, 15 человек», — рассказал старший офицер батареи с позывным Байкал.