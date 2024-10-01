Директор офиса банка похитила 15 млн у клиентов в Новосибирской области

Коченевский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемая — 47-летняя руководитель офиса банка.
По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, с 2017-го по 2019-й годы женщина втиралась в доверие к клиентам, просила их оформить кредиты и передать деньги ей — словно брала в долг.
Получив средства руководитель офиса банка свои обязательства не исполняла, отметили правоохранители. Согласно материалам дела, всего на её счету 31 преступление, а ущерб оценивается в 15 млн рублей.