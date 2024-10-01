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Директор офиса банка похитила 15 млн у клиентов в Новосибирской области

Женщина просила людей оформить кредит и «одолжить» ей деньги.

Источник: Сиб.фм

Коченевский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемая — 47-летняя руководитель офиса банка.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, с 2017-го по 2019-й годы женщина втиралась в доверие к клиентам, просила их оформить кредиты и передать деньги ей — словно брала в долг.

Получив средства руководитель офиса банка свои обязательства не исполняла, отметили правоохранители. Согласно материалам дела, всего на её счету 31 преступление, а ущерб оценивается в 15 млн рублей.