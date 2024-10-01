Войска группировки «Центр» сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении

«В ходе боевого дежурства расчет “Бук-М3” группировки войск “Центр” обнаружил и захватил воздушные аэродинамические цели, по характеристикам которой военнослужащие определили крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение целей, расчет “Бук-М3” выполнил пуск зенитных управляемых ракет, которые поразили крылатые ракеты противника в воздухе» — сообщили в МО РФ.