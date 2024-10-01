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Войска группировки «Центр» сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр» сбил крылатые ракеты ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боевого дежурства расчет “Бук-М3” группировки войск “Центр” обнаружил и захватил воздушные аэродинамические цели, по характеристикам которой военнослужащие определили крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение целей, расчет “Бук-М3” выполнил пуск зенитных управляемых ракет, которые поразили крылатые ракеты противника в воздухе» — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ЗРК «Бук-М3» ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar, РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.