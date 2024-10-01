Расчеты «Градов» атаковали опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты артиллерии работают в паре с разведывательными группами, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявляют цели для поражения, после чего «Грады» наносят по ним удары.
Артиллеристы выполняют задачи в любое время ― вне зависимости от погоды и времени суток. Военнослужащие оперативно меняют огневую позицию или перемещаются в районы ожидания, чтобы не оказаться под огнем украинской армии.
По словам военных, «Грады» зарекомендовали себя как надежная и неприхотливая боевая техника.
«Надежная машина, бьет точно. Сколько работаю ― почти год уже ― нареканий к машине нет. Нам цели приходят, мы их отрабатываем. Быстро выехали, отработали и уехали. Сначала пристрелочный, а потом уже весь пакет идет», ― заявил командир боевой машины БМ-21 «Град» с позывным Рязань.
При этом артиллеристы отметили, что несмотря на то, что не единожды оказывались под ответным огнем, «Грады» не получали существенных повреждений, и военным удавалось починить технику в кратчайшие сроки.
«Бывает, прикрываем ребят при “наступе”. Отрабатываем по целям, чтобы ребята прошли без потерь. Для противника “Град” ― это очень неприятное орудие: пакет большой и площадь поражения у него большая», ― прокомментировал старший наводчик орудия с позывным Аразум.
25 сентября сообщалось, что Бойцы расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» наносят удары по районам обороны ВСУ на донецком направлении. Как рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань, сейчас «Грады» в большей степени работают на поддержку наступательных войск, уничтожая скопления пехоты и опорные пункты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.