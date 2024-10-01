Расчеты «Градов» атаковали опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

«Надежная машина, бьет точно. Сколько работаю ― почти год уже ― нареканий к машине нет. Нам цели приходят, мы их отрабатываем. Быстро выехали, отработали и уехали. Сначала пристрелочный, а потом уже весь пакет идет», ― заявил командир боевой машины БМ-21 «Град» с позывным Рязань.