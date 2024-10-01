Райан Спунер: «Для усиления игры в атаке “Авангарду” нужно наносить больше бросков»

— Лично у меня — то, что я долго не играл, не было практики. Нужно пока что, чтобы связь между мозгом, руками и ногами снова наладилась. Считаю, что сегодня по ходу встречи я это набирал и еще буду прибавлять. Что касается всей команды, то действовали сегодня уверенно, хотя, возможно, схватили слишком большое количество удалений. 4 или 5. Я считаю, что больше для нас норма 2−3, чем столько. Нужно играть более дисциплинированно, создавать больше моментов в нападении. Но все равно пока что начало сезона, в команде много новичков, это тоже сказывается.