Райан Спунер: «Для усиления игры в атаке “Авангарду” нужно наносить больше бросков»

«Авангард» 30 сентября встретился в Омске в матче чемпионата КХЛ с «Сибирью» и победил 3:2. Комментарий о матче дал автор решающего гола в составе нашей команды — Райан Спунер. Напомним, что Спунер совсем недавно вернулся в состав омской команды, нынешний матч стал для него первым в текущем сезоне.
— Что касается нашей связки с Буше сегодня — то, что сезон играли вместе, помогает нашему взаимпониманию?
— Оно налажено. У него это 4-й матч после восстановления от травмы. У меня — первая игра за 7 месяцев. Понятно, что понадобится ещё время на адаптацию. Но думаю, она пойдет удачно, все будет хорошо.
— Какие сложности были сегодня у «Авангарда»? Больше отыграться с 0:2, или просто забить?
— Лично у меня — то, что я долго не играл, не было практики. Нужно пока что, чтобы связь между мозгом, руками и ногами снова наладилась. Считаю, что сегодня по ходу встречи я это набирал и еще буду прибавлять. Что касается всей команды, то действовали сегодня уверенно, хотя, возможно, схватили слишком большое количество удалений. 4 или 5. Я считаю, что больше для нас норма 2−3, чем столько. Нужно играть более дисциплинированно, создавать больше моментов в нападении. Но все равно пока что начало сезона, в команде много новичков, это тоже сказывается.
— Много ли проблем доставил соперник, когда в самой концовке пытался отыграться и заменил вратаря на шестого полевого игрока?
— Ну, я в это время не играл уже, был на скамейке. Но по впечатлению со стороны, игравшим ребятам в тот момент нужно было просто отбрасываться, качественно блокировать броски. Что они и сделали. Они поработали хорошо.
Добавим и небольшой комментарий автора первого гола нашей команды в матче — Игоря Мартынова.
«Уже в прошлых играх мы были близки к тому, чтобы снова наконец забивать в равных составах. Мы работаем, тренеры на эту тему подсказывают, где как лучше сыграть проще, где чуть сложнее, стараешься, и надеюсь, в следующих играх забивать будет проще. Очень хотелось бы забивать первыми в матче, а не догонять и не отыгрываться», — подчеркнул нападающий.
Далее «Авангард» 3 октября сыграет также в Омске уже против «Локомотива».