Полиция Екатеринбурга поймала девятерых пьяных подростков

В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября сотрудники всех 15 отделов полиции проводили рейды, направленные на защиту несовершеннолетних. За пять дней силовики доставили в отделы 33 подростка, 14 из которых находились ночью в общественном месте без сопровождения, а девять — были пьяны.