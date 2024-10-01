Полиция Екатеринбурга поймала девятерых пьяных подростков

В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября сотрудники всех 15 отделов полиции проводили рейды, направленные на защиту несовершеннолетних. За пять дней силовики доставили в отделы 33 подростка, 14 из которых находились ночью в общественном месте без сопровождения, а девять — были пьяны.
— Всего за время операции было проверено 252 подростка, состоящих на профилактическом учете и замеченных ранее в нарушении комендантского часа. Кроме того, по месту жительства проверено 145 законных представителей несовершеннолетних, состоящих на учете, — сообщает пресс-группа УМВД Екатеринбурга.
За время рейда сотрудники ПДН, которые также принимали участие в профилактическом мероприятии, составили 62 административных протокола. В их числе 41 протокол за неисполнение родительских обязанностей (часть первая статья 5.35 КоАП РФ).
Также девять подростков и три родителя были привлечены к ответственности за нарушения, связанные с распитием алкоголя. Еще три человека попались на вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного. Три протокола составлены в связи с мелкими хищениями.