Астана. 1 октября. КазТАГ — Теплая погода без осадков ожидается во вторник почти на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«На большей части РК под влиянием поля повышенного давления ожидается сухая и теплая погода. Лишь на юге страны с атмосферными фронтами ожидается дождь с грозой. На западе, юге, востоке РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в горных районах юго-востока страны — туман, на юге — пыльная буря», — говорится в сообщении.
В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке области Ұлытау, на востоке области Жетісу, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге, в центре Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областях, на востоке, в центре области Абай сохранится, на севере области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
«В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Ұлытау, на западе, востоке Карагандинской, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетісу, на севере, востоке Алматинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3−8 метров в секунду, днем 9- 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +22+24.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9, днем +20+22.
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 8−13, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +23+25.
В Акмолинской области без осадков. Днем +19+24, ночью +3+8.
В области Улытау тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +5+10.
В Карагандинской области осадков не ожидается. Днем +18+23, ночью +2+7.
В Западно-Казахстанской области тоже осадков не ожидается. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Атырауской области без осадков. Днем +21+26, ночью +9+14.
В Мангыстауской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +10+15.
В Актюбинской области без осадков. Днем +21+26, ночью +5+10.
В Костанайской области осадков тоже не ожидается. Днем +20+25, ночью 0+5.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +17+22, ночью +1+6.
В Павлодарской области осадков не ожидается. Днем +19+24, ночью +2+7.
В области Абай без осадков. Днем +17+22, ночью 0+5.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Днем +15+20, ночью 0+5.
В Кызылординской области днем в центре небольшие осадки. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Туркестанской области ночью и утром на юге в горах дождь. Днем +22+27, ночью +6+11.
В Жамбылской области в горах гроза. Днем +20+25, ночью +5+10.
В Алматинской области без осадков. Днем +20+25, ночью +7+12.
В области Жетысу осадков тоже не ожидается. Днем +20+25, ночью 0+5.
«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики в связи прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.