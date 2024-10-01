Теплая погода без осадков ожидается во вторник почти на всей территории Казахстана

В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке области Ұлытау, на востоке области Жетісу, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге, в центре Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областях, на востоке, в центре области Абай сохранится, на севере области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.