В Башкирии установили личности школьников, избивших пенсионера

В Октябрьском установили личности пятерых школьников, которые причастны к нападению на пенсионера. По данным следкома Башкирии, это трое подростков 14 лет и двое 13-летних.
Напомним, вечером 28 сентября у одного из подъездов между мужчиной и группой школьников возник конфликт. Подростки напали на пожилого человека и стали бить его руками и ногами. Их остановила проходящая мимо женщина.
Следком возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».
«Поводом для причинения телесных повреждений мужчине послужило замечание, которые он высказал в адрес несовершеннолетних, что вызвало агрессию с их стороны», — прокомментировали в Следкоме.
Со всеми участниками проводят следственные действия. В отношении потерпевшего назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степени тяжести причиненного вреда его здоровью.