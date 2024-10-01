Марк Рютте с 1 октября стал новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга

В частности, статья 42 стратегической концепции НАТО звучит так: «Мы будем работать с партнерами над устранением общих угроз и вызовов безопасности в регионах, представляющих стратегический интерес для Североатлантического союза, включая регионы Ближнего Востока и Северной Африки, а также регион Сахеля ???(тропический саванный регион в Африке. — “Газета.Ru”)… Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, учитывая, что события в этом регионе могут напрямую повлиять на евроатлантическую безопасность. Мы будем укреплять диалог и сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для решения межрегиональных проблем и защиты общих интересов в области безопасности».