Мужчина погиб в ДТП на ул. Промышленности в Самаре

По данным полицейских, «десяткой» управлял 19-летний водитель. От полученных травм скончался 21-летний пассажир легковушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В понедельник, 30 сентября, примерно в 23:20 в Самаре на ул. Промышленности в районе пересечения с ул. Гагарина ВАЗ- 2110 въехал в припаркованный погрузчик.
По данным полицейских, «десяткой» управлял 19-летний водитель. От полученных травм скончался 21-летний пассажир легковушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.