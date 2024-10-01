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Мужчина погиб в ДТП на ул. Промышленности в Самаре

В понедельник, 30 сентября, примерно в 23:20 в Самаре на ул. Промышленности в районе пересечения с ул. Гагарина ВАЗ- 2110 въехал в припаркованный погрузчик.

По данным полицейских, «десяткой» управлял 19-летний водитель. От полученных травм скончался 21-летний пассажир легковушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.