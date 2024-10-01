ДТП с двумя авто и пассажирским автобусом случилось в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 30 сентября примерно в 19.25 67-летний водитель автомобиля Volkswagen в момент поворота налево неподалеку от здания № 15, расположенного по Логойскому тракту, не пропустил машину Toyota, которая ехала во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение.
В ведомстве отметили, что от удара Toyota врезалась в осветительную мачту и в пассажирский автобус МАЗ, который стоял на остановке. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. У транспортных средств механические повреждения.