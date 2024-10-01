В нацпарке «Красноярские Столбы» спасли упавшего со скалы мужчину

Любителям походов по Столбам напоминают, что осенью в дождь и во время тумана скалы скользкие. Лучше отказаться от их покорения без специальной подготовки и альпинистского снаряжения. В нацпарке постоянно дежурят спасателя на выдвижных постах: они быстро придут на помощь, если что-то случилось. Позвонить в экстренные службы и рассказать о попавших в беду туристах можно по единому номеру 112.