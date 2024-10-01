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В нацпарке «Красноярские Столбы» спасли упавшего со скалы мужчину

В Красноярске турист выжил после падения со скалы Дикарек на Столбах.

Источник: Служба спасения Красноярского края

На прошедших выходных в нацпарке «Красноярские Столбы» произошел несчастный случай. Со скалы Дикарек сорвался 37-летний турист. Об этом происшествии стало известно вечером 30 сентября.

Мужчине удалось выжить после падения. У него сломана нога. Известно, что он отправился на восхождение без специальной обуви и необходимого снаряжения, а скалы были мокрыми.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Они вынесли пострадавшего с территории национального парка и передали его подоспевшей бригаде скорой помощи.

Любителям походов по Столбам напоминают, что осенью в дождь и во время тумана скалы скользкие. Лучше отказаться от их покорения без специальной подготовки и альпинистского снаряжения. В нацпарке постоянно дежурят спасателя на выдвижных постах: они быстро придут на помощь, если что-то случилось. Позвонить в экстренные службы и рассказать о попавших в беду туристах можно по единому номеру 112.