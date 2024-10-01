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Двух студентов колледжа зверски избили в Экибастузе

Павлодар. 1 октября. КазТАГ – Двух студентов колледжа зверски избили в Экибастузе, передает КазТАГ.  «Мой племянник был зверски избит 29 сентября по времени в районе 18-1...

Павлодар. 1 октября. КазТАГ — Двух студентов колледжа зверски избили в Экибастузе, передает КазТАГ.

«Мой племянник был зверски избит 29 сентября по времени в районе 18−19 часов в 22 микрорайоне, на пустыре недалеко от 21 школы. Мы нашли их с другом избитыми, в полусознании в 00.30», — сообщили в социальных сетях.

Известно, что один из пострадавших находится в реанимации. Родственники подростков просят помочь в поиске преступников.

В управлении образования Павлодарской области подтвердили, что оба пострадавших учащиеся одного из колледжей Экибастуза. Они доставлены в городскую больницу.

В ДП Павлодарской области отметили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.