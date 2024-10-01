В Башкирии за сутки загорелся второй зерноуборочный комбайн. По информации пресс-службы МЧС по РБ, возгорание сельскохозяйственной техники произошло накануне в 10 часу вечера в Куюргазинском районе, вблизи деревни Тюканово 2-е.