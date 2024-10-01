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За оправдание терроризма осудили 20-летнего жителя Хабаровского края

Три года амурчанин проведет в исправительной колонии общего режима.

Источник: AmurMedia

По материалам УФСБ России по Хабаровскому краю осужден житель г. Амурска, причастный к оправданию террористической деятельности, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

В феврале 2024 года сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю задержан 20-летний амурчанин, который руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, в период проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине, выражая солидарность и поддерживая украинские военизированные объединения, публично разместил в свободном доступе информационное сообщение, оправдывающее деятельность украинских террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации и дискредитирующее деятельность ВС РФ.

По данному факту, на основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности, следователями УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Приговором 1-го Восточного окружного военного суда амурчанин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима.