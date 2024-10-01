За оправдание терроризма осудили 20-летнего жителя Хабаровского края

В феврале 2024 года сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю задержан 20-летний амурчанин, который руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, в период проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине, выражая солидарность и поддерживая украинские военизированные объединения, публично разместил в свободном доступе информационное сообщение, оправдывающее деятельность украинских террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации и дискредитирующее деятельность ВС РФ.