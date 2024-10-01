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На трассе в Красноярском крае сгорел грузовик

В Красноярском крае на федеральной трассе сгорел грузовой автомобиль «Форд».

Источник: МЧС РФ

Вечером 30 сентября в Красноярском крае на 698-м километре федеральной трассы Р-255 загорелся грузовой автомобиль «Форд». Как сообщили в региональном МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Водитель заметил дым из-под капота и остановил машину. С огнем боролись девять пожарных и две единицы техники. К счастью, никто не пострадал.

Предварительно, причиной случившегося стала неисправность большегруза (под подозрением — турбина).

В ведомстве напоминают: своевременная проверка работоспособности автомобиля — гарантия обеспечения пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что в национальном парке «Красноярские Столбы» спасли упавшего со скалы мужчину.

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