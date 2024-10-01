Двух подростков зверски избили на пустыре в Экибастузе

«Мой племянник был зверски избит. Мы нашли их с другом избитыми, в полусознании в 00:30. Прошу вас помочь в поиске этих преступников, или же, если вы видели подозрительные лица в это время или в этом микрорайоне, отозваться. Сейчас он находится в реанимации».