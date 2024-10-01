Разыскиваемый по делу об изнасиловании в Бишкеке гражданин Турции задержан в Алматы

«За прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах. В Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД Российской Федерации. Он в апреле 2023 года в городе Самара, после возникшей ссоры, совершил убийство своего знакомого. Находился в розыске с октября прошлого года. В городе Каскелен Алматинской области задержан гражданин Узбекистана. Будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год он обманом подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел деньгами на сумму 180,5 млн сум. Он находился в розыске с ноября 2023 года. Полицией в Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке», — говорится в сообщении во вторник.