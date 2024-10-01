Омичка погибла при пожаре из-за неисправного электрообогревателя

Квартира в двухэтажном доме в Ленинском округе города Омска загорелась сегодня ночью.
«Пожар на площади 50 квадратных метров тушили 29 сотрудников МЧС России, задействовав 7 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщает ГУ МЧС России по Омской области.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на лестничной площадке тело хозяйки квартиры. По предварительным данным, она задохнулась в дыму. Возгорание началось от включенного электрообогревателя.
По данным МЧС, тепловые приборы для обогрева жилья все чаще становятся причиной пожаров. Только в сентябре в регионе произошло 48 возгораний из-за оставленных без присмотра включенных электрообогревателей.