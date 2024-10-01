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Омичка погибла при пожаре из-за неисправного электрообогревателя

В Омске началась проверка по факту пожара на улице 1-я Тепловозная, при котором погибла женщина.

Источник: Reuters

Квартира в двухэтажном доме в Ленинском округе города Омска загорелась сегодня ночью.

«Пожар на площади 50 квадратных метров тушили 29 сотрудников МЧС России, задействовав 7 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на лестничной площадке тело хозяйки квартиры. По предварительным данным, она задохнулась в дыму. Возгорание началось от включенного электрообогревателя.

По данным МЧС, тепловые приборы для обогрева жилья все чаще становятся причиной пожаров. Только в сентябре в регионе произошло 48 возгораний из-за оставленных без присмотра включенных электрообогревателей.

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