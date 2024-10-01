«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских дронов
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России.