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Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских дронов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.