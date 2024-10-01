Тренера по боксу в Казахстане уволили за совершенный в период СССР неумышленный инцидент

Тараз. 1 октября. КазТАГ — В Жамбылской области тренера по боксу из села Акбулым, который более 20 лет воспитывал чемпионов республиканских и международных турниров, уволили за совершенный в период СССР неумышленный инцидент, сообщает пресс-служба Верховного суда.
«При проверке сотрудников по поручению управления физической культуры и спорта было установлено наличие у тренера судимости в 1987 году за умышленное тяжкое телесное повреждение (по части 2 статьи 93 УК КазССР). В связи с этим он в марте 2024-го был уволен», — говорится в сообщении во вторник.
Тренер обратился в суд, чтобы отменить приказ об увольнении и восстановиться на работе. В суде выяснилось, что дело тренера было переквалифицировано, и его действия признали самообороной. Это сделало основание для его увольнения недействительным.
Суд признал увольнение незаконным и восстановил тренера в должности, а также постановил выплатить ему Т781 тыс. за время вынужденного прогула.