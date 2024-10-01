Тренера по боксу в Казахстане уволили за совершенный в период СССР неумышленный инцидент

«При проверке сотрудников по поручению управления физической культуры и спорта было установлено наличие у тренера судимости в 1987 году за умышленное тяжкое телесное повреждение (по части 2 статьи 93 УК КазССР). В связи с этим он в марте 2024-го был уволен», — говорится в сообщении во вторник.