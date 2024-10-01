Бывшему замглавы ГУ МЧС Кубани могут предъявить новое обвинение

Сергей Симоненко обвиняется по нескольким статьям. По ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «б». «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений), а также по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).