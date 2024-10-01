В Ачинске осудили водителя, устроившего смертельное ДТП на пешеходном переходе

В Ачинске осудили водителя, который сел пьяным за руль и насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об оглашении приговора корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили в МВД по Красноярскому краю 1 октября. Суд приговорил виновника аварии к пяти годам и пяти месяцам колонии-поселения.
Напомним, трагедия произошла весной 2024 года. Водитель «БМВ» наехал на пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Он даже не попытался оказать помощь пострадавшей, а набрал скорость и скрылся с места аварии. 79-летняя пенсионерка умерла на месте происшествия.
Вскоре устроившего ДТП водителя задержали: им оказался 39-летний житель Ачинска. Выяснилось, что он пьян. Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Пришлось провести несколько экспертиз и буквально поминутно восстановить события до и после смертельной аварии, чтобы ее виновник ответил по закону.