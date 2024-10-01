В Ачинске осудили водителя, устроившего смертельное ДТП на пешеходном переходе

Вскоре устроившего ДТП водителя задержали: им оказался 39-летний житель Ачинска. Выяснилось, что он пьян. Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Пришлось провести несколько экспертиз и буквально поминутно восстановить события до и после смертельной аварии, чтобы ее виновник ответил по закону.