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В Ачинске осудили водителя, устроившего смертельное ДТП на пешеходном переходе

В Красноярском крае дали реальный срок водителю, погубившему пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске осудили водителя, который сел пьяным за руль и насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об оглашении приговора корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили в МВД по Красноярскому краю 1 октября. Суд приговорил виновника аварии к пяти годам и пяти месяцам колонии-поселения.

Напомним, трагедия произошла весной 2024 года. Водитель «БМВ» наехал на пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Он даже не попытался оказать помощь пострадавшей, а набрал скорость и скрылся с места аварии. 79-летняя пенсионерка умерла на месте происшествия.

Вскоре устроившего ДТП водителя задержали: им оказался 39-летний житель Ачинска. Выяснилось, что он пьян. Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Пришлось провести несколько экспертиз и буквально поминутно восстановить события до и после смертельной аварии, чтобы ее виновник ответил по закону.