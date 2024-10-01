В Перми после вынесения приговора заключён под стражу сыщик Агафонов

30 сентября в Пермском краевом суде мужчине был вынесен приговор, на который он пришёл вместе с супругой. Издание уточняет, что Агафонов также взял с собой большую сумку. После оглашения решения суда его взяли под стражу. Какое именно наказание было назначено судом — неизвестно.