В Перми после вынесения приговора заключён под стражу сыщик Агафонов

Экс-начальник отдела собственной безопасности (ОСБ) краевого ГУ МВД Андрей Агафонов заключён под стражу в Перми, сообщает РБК-Пермь.
Как рассказывает издание, подполковник полиции ранее обвинялся в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с 2022 по 2023 год. Подробности нарушений закона неизвестны, однако, по данным РБК-Пермь, они связаны с разглашением государственной тайны, доступ к которой имел Агафонов.
Издание сообщает, что Андрей Агафонов был уволен из полиции 20 сентября 2023 года перед возбуждением уголовного дела и до 10 июня 2024 года находился в СИЗО. С 26 августа в Пермском краевом суде в закрытом формате прошли 10 заседаний по его делу.
Как рассказывает РБК-Пермь со ссылкой на портал ГАС РФ «Правосудие», экс-правоохранителю вменяют 10 эпизодов различной степени тяжести. В частности, Агафонова обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, неправомерном доступе к информации, разглашении гостайны, а также тяжких преступлениях — получении взятки и превышении должностных полномочий.
30 сентября в Пермском краевом суде мужчине был вынесен приговор, на который он пришёл вместе с супругой. Издание уточняет, что Агафонов также взял с собой большую сумку. После оглашения решения суда его взяли под стражу. Какое именно наказание было назначено судом — неизвестно.