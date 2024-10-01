Шестой за сентябрь: в Башкирии вновь вспыхнул комбайн

Напомним, это уже пяты раз за месяц, когда в Башкирии загорается комбайн. Первый случай произошел 5 сентября в Ишимбае, второй — в тот же день около деревни Новоиликово Бакалинского района, третий — 6 сентября между деревней Мирзаитово и селом Нарат-Елга в Бакалинском районе, четвертый — 10 сентября около деревни Старый Калкаш в Стерлибашевском районе, пятый — в деревне Саргамыш в Салаватском районе.