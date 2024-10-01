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Шестой за сентябрь: в Башкирии вновь вспыхнул комбайн

В Башкирии за осень загорелся шестой зерноуборочный комбайн
Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 30 сентября, в Куюргазинском районе Башкирии загорелся комбайн. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в поле недалеко от деревни Тюканово 2-ое. Как рассказал очевидец, вспыхнувший огонь стремительно охватил технику. Прибывшим на место ЧП огнеборцам МЧС и добровольцам пожарной команды Свободинского сельского совета удалось оперативно ликвидировать горение.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватель МЧС проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

— Напоминаем всем аграриям о важности соблюдения правил безопасности при эксплуатации сельскохозяйственной техники, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, — заявили в экстренной службе.

Напомним, это уже пяты раз за месяц, когда в Башкирии загорается комбайн. Первый случай произошел 5 сентября в Ишимбае, второй — в тот же день около деревни Новоиликово Бакалинского района, третий — 6 сентября между деревней Мирзаитово и селом Нарат-Елга в Бакалинском районе, четвертый — 10 сентября около деревни Старый Калкаш в Стерлибашевском районе, пятый — в деревне Саргамыш в Салаватском районе.

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