В Омске ночью из-за обогревателя загорелась квартира

«В осенне-зимний период при обогреве жилья необходимо следить за электроприборами. Обогреватель — мощный энергопотребитель, не оставляйте его включенным без присмотра. На ночь обязательно отключайте. Настоятельно рекомендуем приобрести и установить дымовые пожарные извещатели. Именно это устройство реагирует на малейшее задымление громким сигналом и разбудит, даже если человек спит. Кроме того, неоднократно мы напоминаем о необходимости иметь огнетушитель в доме, который поможет справиться с возгоранием на ранней стадии», — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлия Дойникова.